Мужчина и женщина погибли при пожаре на Будапештской, СК проводит проверку

Смертельный пожар произошел днем 15 апреля во Фрунзенском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Будапештская улица, д. 95, корп. 1 поступил на пульт дежурного в 13:51, сообщили в городском ГУ МЧС

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Прибывшие на место пожарные выяснили, что в трехкомнатной квартире происходило горение на кухне и в коридоре на общей площади 24 кв. метра.

С огнем удалось справиться спустя около получаса. Его тушили 17 спасателей и четыре единицы техники. В результате пожара погибли мужчина и женщина. По факту произошедшего Следственный комитет проводит доследственную проверку. Проводится осмотр места происшествия, ведется работа с очевидцами, уточнили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал о госпитализации петербурженки после пожара на проспекте Тореза. На женщине загорелась одежда во время приготовления еды, ее увезли на скорой.

Андрей Цедрик