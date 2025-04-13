На петербурженке во время готовки загорелась одежда: пострадавшую увезли на скорой

Одежда загорелась на жительнице Петербурга в тот момент, когда она готовила еду. Пострадавшую увезли на скорой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о случившемся поступил в дежурную часть 13 апреля в 12:53 — огонь вспыхнул в квартире дома 102к5 по проспекту Тореза. К месту происшествия были направлены три машины МЧС и 15 пожарных.

Ранее «Ъ-СПб» писал о пожаре в Колпино. В одном из домов по улице Братьев Радченко тушили квартиру после взрыва самогонного аппарата.

Дарья Астанина