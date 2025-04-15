К 200-летию Ессентуков выпустят памятную почтовую марку

К 200-летнему юбилею Ессентуков будет выпущена памятная почтовая марка, торжественное гашение которой состоится 18 июня. Об этом сообщил мэр города Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ессентуков Фото: Администрация Ессентуков

Также администрация города совместно с частной компанией разрабатывает масштабные торжества, приуроченные ко Дню рождения курорта. В программу празднования юбилея также включен фестиваль воздухоплавания. С 25 по 27 мая в небе над городом-курортом будут парить аэростаты.

Николай Аксенов