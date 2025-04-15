NYT узнала о расколе в администрации Трампа из-за торговой войны с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа переживает «глубокий раскол» по вопросу стратегии в отношении Китая, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников. Торговая война с Пекином, отмечает газета, началась еще до того, как многие в Белом доме успели сформировать свою позицию по этой проблеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

При вступлении на пост президента Дональд Трамп и члены его администрации выражали готовность разрешить торговые споры и снизить напряженность в отношениях Китая и США, в том числе по вопросу Тайваня. Однако введение пошлин на импорт китайских товаров и неоднократное их повышение «грозит задушить эти переговоры еще до их начала», отмечает NYT.

В апреле Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары с 84% до 125%, а в сумме с действовавшими прежде 20-процентными тарифами общий уровень тарифной нагрузки составил 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. По данным Reuters, китайские власти поручили провести дипломатическую кампанию, чтобы побудить другие страны выступить против пошлин США.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ FM» «Пошли на исключение».

Лусине Баласян