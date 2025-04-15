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Коммерсантъ FM
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Бразильский футбольный клуб «Гремио» может провести матчи с ЦСКА и «Динамо»

Руководство бразильского клуба «Гремио» рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с московскими «Динамо» и ЦСКА. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации издания, встречи пройдут в рамках BetBoom Братского кубка.

В чемпионате Бразилии «Гремио» занимает 13-е место в турнирной таблице. После 24 туров Российской премьер-лиги ЦСКА и «Динамо» расположились на четвертой и пятой позициях соответственно.

Таисия Орлова

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