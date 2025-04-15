Бразильский футбольный клуб «Гремио» может провести матчи с ЦСКА и «Динамо»
Руководство бразильского клуба «Гремио» рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с московскими «Динамо» и ЦСКА. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По информации издания, встречи пройдут в рамках BetBoom Братского кубка.
В чемпионате Бразилии «Гремио» занимает 13-е место в турнирной таблице. После 24 туров Российской премьер-лиги ЦСКА и «Динамо» расположились на четвертой и пятой позициях соответственно.