Бразильский футбольный клуб «Гремио» может провести матчи с ЦСКА и «Динамо»

Руководство бразильского клуба «Гремио» рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с московскими «Динамо» и ЦСКА. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации издания, встречи пройдут в рамках BetBoom Братского кубка.

В чемпионате Бразилии «Гремио» занимает 13-е место в турнирной таблице. После 24 туров Российской премьер-лиги ЦСКА и «Динамо» расположились на четвертой и пятой позициях соответственно.

Таисия Орлова