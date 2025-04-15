Демократы США представили законопроект об ужесточении санкций против РФ

Демократы в Палате представителей США представили законопроект, призванный поддержать Украину в конфликте с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, проект является еще одной попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы она поддержала правительство в Киеве.

Согласно проекту Закона о поддержке Украины, документ обеспечит финансирование безопасности и восстановления Украины, а также введет жесткие санкции против России.

Члены Конгресса, которые помогали писать законопроект в разговоре с Reuters заявили, что их целью было повлиять на обсуждение любого законопроекта США, связанного с Украиной. По их словам, даже если сам проект не примут, его части появятся в любом окончательном широком пакете США по Украине.

Как уточнили собеседники агентства, законопроект был подан через две недели после заявления Дональда Трампа об ужесточении санкций, если Россия не согласится на мирное урегулирование конфликта на Украине.

11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию действовать для прекращения конфликта заявил, добавив, что боевые действия на Украине «не имеют смысла».