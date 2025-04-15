Львова-Белова: Ставрополье сократило число детей в домах ребенка на 53%

Ставропольский край сократил количество детей в домах ребенка на 53%, став лидером среди 14 пилотных регионов программы по снижению социального сиротства детей до четырех лет. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

«Ставропольский край добился самых высоких результатов. Большая часть детей вернулась к своим родителям»,— заявила Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что в указанные 53% не входят случаи, когда существовала угроза жизни и здоровью ребенка. По ее словам, во многих ситуациях возможно оказать поддержку семье без разлучения родителей и детей: разместить мать вместе с ребенком в кризисном центре, организовать дневное пребывание для ребенка, предложить полустационарное обслуживание на дому и другие меры помощи.

Николай Аксенов