В Казани задержали курьера мошенников, выманивших у пенсионерки 200 тыс. рублей

Сотрудники полиции Казани задержали дроп-курьера мошенников, который забрал 200 тыс. руб. у обманутой пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Мошенники позвонили 73-летней женщине и сообщили, что на ее имя оформлено несколько кредитов. Чтобы избежать проблем, они велели пенсионерке передать имеющиеся у нее наличные деньги курьеру.

Напуганная жительница Казани послушала мошенников и передала приехавшему по ее адресу молодому человеку более 200 тыс. руб.

После проведения розыска сотрудники УМВД России по городу Казани задержали 26-летнего подозреваемого из Зеленодольска. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Дарья Сайфиева