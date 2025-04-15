За 2024 год оборот ярмарок Ставропольского края вырос на 11%
В 2024 году на региональных ярмарках предприниматели и фермеры Ставропольского края реализовали товаров на сумму 3 млрд руб. Этот показатель на 11% превышает показатели прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Ставрополья.
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«Количество ярмарочных площадок в ушедшем году увеличили на 5,4% — до 565. Также Ставрополье вошло в число 12 субъектов РФ, где успешно в пилотном режиме прошла Всероссийская продовольственная ярмарка»,— добавил министр экономического развития региона Антон Доронин.
По данным ведомства, в регионе организовали 39 тыс. ярмарочных мероприятий, где было продано 24 тыс. тон различной продукции.