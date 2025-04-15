В Пензенской области водитель «Гранты» сбил лося и погиб

В Пензенской области в ночь на 15 апреля в дорожной аварии с участием лося погиб мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло на 699 км федеральной автодороги М-5 «Урал». Там находившийся за рулем «Лады Гранты» 42-летний мужчина сбил лося, затем протаранил металлическое ограждение и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель отечественного автомобиля не выжил. В больницу увезли его пассажира, 41-летнего мужчину. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов