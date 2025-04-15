МЧС объявило штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с грозами и шквалистым ветром. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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По сведениям Ставропольского ЦГМС, до конца суток 15 апреля, а также ночью и утром 16 апреля на территории республики ожидаются интенсивные осадки. В горных районах мокрый снег. Скоростью достигнет 20-23 м/с.

Спасатели предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках до опасных отметок. Существует вероятность возникновения ЧС из-за подтопления низменных участков.

Николай Аксенов