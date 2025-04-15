Более 74 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам за неделю

В Нижегородской области сотрудники полиции за минувшую неделю зарегистрировали 142 преступления с использованием различных мошеннических схем. Жертвы аферистов потеряли более 74 млн руб., сообщила пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наиболее часто мошенники использовали схемы со «звонком от службы безопасности банка» (46 случаев), совершали мошенничества при онлайн-покупках (27 случаев) и обманывали нижегородцев, обещая им дополнительный заработок (18 случаев).

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде 38-летний предприниматель обратился в полицию после того, как перевел лжебукмекерам более 5 млн руб. Еще один факт мошенничества был зафиксирован в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где пенсионер потерял 1,27 млн. руб. после общения с мошенниками. Они выдавали себя за сотрудников компании мобильной связи и Росфинмониторинга и убедили нижегородца перевести средства на «безопасный счет».

Анастасия Титова