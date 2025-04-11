Нижегородский пенсионер отдал более 1 млн рублей лжеинкассатору

Пожилой житель Сормовского района Нижнего Новгорода потерял 1,27 млн. руб. после общения с мошенниками. По данным полиции, аферисты неделю общались с нижегородцем под видом сотрудников компании мобильной связи и Росфинмониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Они убедили пенсионера, что его средства «проходят по уголовному делу», поэтому ему необходимо сдать их на инкассацию. В противном случае деньги, по словам мошенников, могли конфисковать.

После того, как пенсионер согласился, к нему приехал лжеинкассатор и забрал имеющиеся у него сбережения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, ведется следствие.

Анастасия Титова