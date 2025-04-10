Нижегородский предприниматель перевел лжебукмекерам более 5 млн рублей

В Нижнем Новгороде 38-летний предприниматель обратился в полицию после того, как перевел лжебукмекерам более 5 млн руб. По данному факту в отделе №5 возбудили уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заявитель рассказал, что три недели переписывался в соцсетях и в мессенджере с якобы букмекерами, которые обещали увеличение дохода за счет ставок на спорт. Собеседники сообщили, что все ставки сделают сами, достаточно перевести деньги и ожидать прибыль. Потерпевший перевел личные сбережения на неустановленный криптокошелек, после чего связь с лжебукмекерами прервалась.

Полиция в очередной раз призывает граждан не доверять тем, кто обещает высокий доход при минимальных временных затратах, и не проводить никаких финансовых операций по указанию незнакомцев.

Галина Шамберина