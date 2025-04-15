Индия и США на этой неделе проведут переговоры по торговому соглашению

США и Индия на этой неделе планируют начать новый раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению, сообщило издание Business Today со ссылкой на источник. О заключении сделки в феврале договорились лидеры стран Дональд Трамп и Нарендра Моди. Контакты планируются в онлайн-режиме, а очные встречи могут пройти во второй половине мая 2025 года.

Как сообщили Business Today в Министерстве торговли Индии, предыдущий раунд переговоров состоялся в Нью-Дели с 26 по 29 марта. Стороны смогли «прийти к взаимопониманию относительно следующих шагов». «Существует четкий путь, который был определен на уровне лидеров»,— сказал Business Today неназванный индийский чиновник.

По итогам переговоров в феврале Нарендра Моди и Дональд Трамп договорились выйти на торговое соглашение, предполагающее расширение доступа на рынки друг друга и снижение тарифов. На встрече американский президент назвал пошлины Индии на американские товары «крайне несправедливыми» и подчеркнул проблему торгового дисбаланса. Господин Моди пообещал удвоить товарооборот двух стран до $500 млрд к 2030 году, а также расширить оборонное сотрудничество.

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Лусине Баласян