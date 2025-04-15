В марте в Ростовской области выросли цены на авто с пробегом

В отличие от рынка новых авто, продажи машин с пробегом в Ростовской области относительно стабильны, сообщает пресс-служба сервиса Авто.ру. Бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По собственным исследованиям источника, безусловным лидером продаж авто эконом-класса в марте 2025 года стала отечественная Lada Vesta, в среднем этот автомобиль обходился в 1,09 млн руб. и продавался за 44 дня. На втором месте — Lada Granta. Средняя цена составила 717 тыс. руб., продавалась за 40 дней. Третья по популярности — Kia Rio в среднем стоила 1,28 млн руб., срок продажи — 44 дня.

По данным сервиса, в марте 2025 года на донском рынке продажи автомобилей было зафиксировано около 54 тыс. предложений. Их стало больше на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Основную часть объявлений размещают частные лица.

Ранее «Ъ-Коммерсант» сообщал о том, что в феврале самым продаваемым автомобилем с пробегом была Lada Granta.

Валентина Любашенко