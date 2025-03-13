На Дону в феврале самым продаваемым автомобилем с пробегом была Lada Granta

В феврале 2025 года в Ростовской области лидером по продажам подержанных автомобилей эконом-класса стала Lada Granta, сообщила пресс-служба сервиса Авто.ру Бизнес, опираясь на данные собственного исследования. Здесь уточнили, что в среднем отечественная машина стоила чуть более 714,4 тыс. руб. и продавалась за 40 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На втором месте, по данным Авто.ру Бизнес, автомобиль Hyundai Solaris. Он, в феврале этого года, в среднем стоил немногим больше 1,2 млн рублей и продавался за 45 дней. На третьем месте по популярности еще один представитель корейского автопрома — Kia Rio. В ферале-2025 средняя цена модели в Ростовской области составила более 1,3 млн руб. Она продавалась за 42 дня.

Всего Авто.ру Бизнес зафиксировал в феврале на донском рынке 50 тыс. предложений о продаже авто с пробегом. Это на 8% больше, чем в январе этого года, констатировали в пресс-службе. Большая часть объявлений приходилась на частных лиц.

Валентина Любашенко