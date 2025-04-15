Бой Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 12 июля

Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут поединок за звание абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе 12 июля на лондонском стадионе Wembley, сообщает журнал The Ring.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время встречи 26 августа 2023 года

Фото: Kacper Pempel / Reuters Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время встречи 26 августа 2023 года

Фото: Kacper Pempel / Reuters

По информации источника, переговоры сторон находятся на стадии финального согласования.

38-летний Усик владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации, Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета. Титул Международной боксерской федерации (IBF) украинец освободил, отказавшись от обязательного боя против хорвата Филипа Хрговича в пользу боя-реванша против британца Тайсона Фьюри. 27-летний Дюбуа впоследствии победил Хрговича и завоевал титул IBF.

Первая встреча Усика и Дюбуа состоялась 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве, где украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде боя возник спорный момент: Дюбуа нанес удар ниже пояса, Усик упал на настил. Поединок был прерван. После боя Дюбуа заявил, что его «ограбили», считая, что признанный запрещенным удар на самом деле был нанесен по корпусу. В сентябре британец подал апелляцию на результат боя, однако WBA вскоре отклонила ее.

Роман Левищев