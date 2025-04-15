Стоимость минимальной продуктовой корзины на Ставрополье превысила 7680 рублей

Стоимость минимального набора продуктов питания в Ставропольском крае достигла 7680 руб., превысив общероссийский показатель в 7548 руб. и средний по СКФО в 7151 руб. Об этом сообщает Севкавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С начала года ценник на продукты в крае неоднократно повышался. В январе минимальный набор обходился жителям в 7298 руб., в феврале его цена возросла до 7472 руб. За март стоимость достигла 7680 руб., что на 2,37% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,56% выше декабря 2024 года.

Эксперты также опубликовали сведения о цене фиксированного набора потребительских товаров: в Ставропольском крае она составляет 24179 руб., по России — 24594 руб., по СКФО — 22205 руб.

Николай Аксенов