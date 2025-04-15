OpenAI представила передовую ИИ-модель GPT-4.1 по более низкой цене

Компания OpenAI представила новую флагманскую языковую модель GPT-4.1, ставшую преемником GPT-4o. Новая модель эффективнее обрабатывает большие объемы данных, следует инструкциям и пишет программный код.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Одним из ключевых нововведений GPT-4.1 стало увеличение контекстного окна до 1 млн токенов, что значительно превосходит предыдущий лимит в 128 тыс. токенов у GPT-4o и позволяет выполнять более сложные задачи. Кроме того, GPT-4.1 демонстрирует улучшенные показатели в области программирования с повышением производительности на 21% по сравнению с GPT-4o и на 27% по сравнению с GPT-4.5.

GPT-4.1 доступна в трех версиях: основная, Mini и Nano — последняя является самой быстрой и доступной моделью OpenAI. Все три модели обладают мультимодальными возможностями, позволяющими работать не только с текстом, но и с изображениями и видео.

OpenAI также сообщила о снижении стоимости использования GPT-4.1 на 26% по сравнению с GPT-4o, что делает новую модель более доступной для разработчиков. Модели GPT-4.1 доступны через API OpenAI, однако не будут интегрированы в ChatGPT.

Евгений Федуненко