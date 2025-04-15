В программах активного долголетия на Ставрополье участвуют 200 тысяч жителей

Количество пожилых жителей, вовлеченных в программы активного долголетия в Ставропольском крае, ежегодно увеличивается на 1 тыс. человек. В 2024 году число граждан увеличилось до 202 тыс., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения региона Елену Мамонтову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Наибольшей популярностью пользуется образовательное направление. В регионе функционируют 33 университета "третьего возраста" и более 500 отделений и клубов. Только в прошлом году 8 тыс. жителей старшего возраста получили в них новые знания»,— уточнила глава ведомства.

Ставропольские пенсионеры ежегодно принимают участие в крупнейших российских и международных компьютерных соревнованиях среди старшего поколения.

Социально-культурное направление выбрали 9 тыс. пожилых ставропольцев. Они посещают мастер-классы, лекции, занимаются творчеством, ходят в театры и музеи. В рамках социального туризма организуются экскурсии по объектам культурного наследия, историческим и природным достопримечательностям Ставрополья и соседних регионов, адаптированные для людей серебряного возраста.