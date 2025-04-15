Верховный лидер Ирана прокомментировал первые контакты с США по ядерной сделке

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что первые переговоры с США по иранской ядерной программе прошли «в хорошем ключе». Об этом сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Иранский аятолла также отметил, что не настроен «ни чрезмерно оптимистично, ни пессимистично» в отношении переговоров по ядерной сделке между Ираном и США, передает Reuters. При этом он заявил, что по-прежнему настроен пессимистично по поводу позиции Вашингтона.

Первый этап переговоров США и Ирана прошел в Омане 12 апреля. Делегацию Ирана представлял министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сторону США — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Встреча заняла более двух с половиной часов, в ходе нее стороны обменялись позициями по иранской ядерной программе и вопросу снятия санкций с Ирана.

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана. После прихода в Белый дом в 2025 году Дональд Трамп заявил о намерении заключить новую сделку с Ираном.

Подробнее о переговорах США и Ирана — в материале «Ъ» «Перпендикулярные непрямые».

Анастасия Домбицкая