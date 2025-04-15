Новый планшет от Samsung сможет работать без аккумулятора

Корейская компания Samsung анонсировала защищенный планшет Galaxy Tab Active5 Pro. Он оснащен функцией No Battery Mode, позволяющей устройству функционировать без установленного аккумулятора при условии подключения к источнику питания. Устройство предназначено для использования в киосках или транспортных средствах, а также для сохранения ресурса батареи в жарком климате.

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Galaxy Tab Active5 Pro оснащен 10,1-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1920х1200, частотой обновления 120 Гц и повышенной чувствительностью сенсора, что позволяет работать в перчатках. Планшет соответствует стандартам защиты IP68 и MIL-STD-810H, что обеспечивает устойчивость к пыли, воде и механическим воздействиям.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3, имеет до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карт microSD. Galaxy Tab Active5 Pro поступит в продажу в апреле 2025 года, цену Samsung пока не назвал.

Евгений Федуненко