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«Яблоко» призывает Госдуму отклонить поправки об электронном голосовании

Аналитический центр партии «Яблоко» убежден, что законопроект по проведению электронных выборов «направлен на дальнейшее ограничение контроля за ходом голосования и подсчетом голосов». Об этом сообщила пресс-служба партии. Заключение с просьбой отклонить инициативу было направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю думского комитета по госстроительству Павлу Крашенинникову накануне, 14 апреля.

Законопроект уточняет, что электронное голосование (ЭГ) проводится вместо голосования с использованием бюллетеней, «изготовленных на бумажном носителе». При этом голосование «на бумаге» может проводиться одновременно с ЭГ по решению избирательной комиссии. Закон был внесен в Думу 13 февраля группой парламентариев во главе с председателем конституционного комитета Совета федерации Андреем Клишасом.

Однако использование ЭГ, считает руководитель аналитического центра «Яблока» Иван Большаков, лишает избирателей «возможности контролировать непосредственно результаты собственного волеизъявления». Они «не могут удостовериться в том, что направленные в электронном виде и записанные на бумажный носитель результаты тождественны».

Соавтор поправок Дмитрий Ламейкин («Единая Россия») во время их рассмотрения в первом чтении 1 апреля объяснял, что изменения нужны, чтобы «соответствовать запросам времени», но приоритетом остается «прозрачность избирательной системы». В свою очередь, депутаты от КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» раскритиковали законопроект, обвинив его авторов в намерении полностью отменить «бумажное» голосование. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ответ отругала оппозиционеров за «полную путаницу в головах», подчеркнув, что поправки не предусматривают отмены института «бумажного» голосования, а лишь уточняют некоторые нормы закона.

Подробнее о дискуссии вокруг ЭГ — в материале «Приключения электронного».

Божена Иванова

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