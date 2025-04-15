Финские полицейские забастовали впервые за 50 лет

Сегодня, 15 апреля, в Финляндии началась двухдневная забастовка полицейских. Как отмечают местные СМИ, включая национального вещателя Yle, это первый такой случай в стране за последние 50 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

Забастовка не является общенациональной. В ней участвуют сотрудники полиции второго по величине города Финляндии Эспоо и прилегающих к нему районов. К полицейским присоединились и другие государственные служащие, включая сотрудников местных тюрем и государственного казначейства. В случае с тюрьмами это означает, что в ближайшие два дня заключенные не смогут покидать камеры даже для прогулок.

Как отмечается, в результате забастовки закрыты все местные полицейские участки. Полицейские коммутаторы отвечают только на звонки о преступлениях, связанных с угрозой жизни или крупным материальным ущербом. И только на такие преступления в течение ближайших двух дней будут выезжать наряды полиции.

Забастовка началась после провала переговоров о повышении зарплаты. Профсоюзы требуют повысить ее на 7,8%, в то время как правительство готово согласиться только с повышением на 6,3%.

Helsinki Times напоминает, что полицейские в стране последний раз бастовали в 1976 году, а вообще последняя забастовка в государственном секторе состоялась в 1986 году.

Виктор Буй