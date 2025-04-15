Песков: срок моратория на удары будет зависеть от приказа главнокомандующего

Минобороны России продолжает придерживаться договоренности о ненанесении ударов по энергетическим объектам Украины, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль подчеркнул, что все будет зависеть от приказа Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мне нужно уточнить и получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства, и конечно же, все будет зависеть от дальнейшего приказа верховного главнокомандующего. Сейчас можно еще раз напомнить, что приказ верховного главнокомандующего, данный месяц назад, выполняется нашими военными»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Господин Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины 18 марта после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский пообещал соблюдать мораторий в отношении российских объектов. Предполагается, что соглашение истечет завтра, 16 апреля. Минобороны РФ неоднократно обвиняло ВСУ в нарушении моратория. В апреле Россия передала США список атакованных Украиной энергообъектов.

О позиции России по урегулированию конфликта на Украине — в интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова.