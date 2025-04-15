Апелляционный суд оставил приговор певцу Шарлоту без изменений

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Шарлоту (Эдуард Шарлот). Как писал «Ъ-Приволжье», он осужден в Самарской области по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих на 5,5 лет с отбыванием в колонии-поселении.

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Прокуратура сочла этот приговор слишком мягким и потребовала направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Ранее обвинение просило для подсудимого семь лет и пять месяцев колонии общего режима.

Защита артиста также подала апелляционную жалобу на приговор и просила отпустить его на свободу, так как певец записал обращение с извинениями перед патриархом Кириллом и верующими. В ноябре 2024 года патриарх Кирилл выступил в защиту артиста и попросил суд не применять наказание к подсудимому в связи с примирением.

В последнем слове Шарлот просил удовлетворить апелляционную жалобу защиты и освободить его из-под ареста. Он пообещал, что направит свое творчество на «создание правильных морально-нравственных ориентиров, а также воспитанию у подрастающего поколения основополагающих чувств долга и уважения к культуре и Отечеству».

Суд в удовлетворении ходатайств певца и его защиты также отказал.

Как писал «Ъ», Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Уголовные дела в отношении певца возбуждены за публикацию видео, в которых он сжег российский паспорт, исполнил пародию на песню «День Победы» и прибил к дереву изображение патриарха Кирилла.

Анастасия Титова