Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобы на приговор певцу Шарлоту

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу прокуратуры Самарской области на приговор певцу Шарлоту (Эдуард Шарлот, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным «РИА Новости», прокуратура посчитала вынесенный певцу приговор о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих слишком мягким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Эдуард Шарлот в зале суда вовремя слушания дела об уничтожении официального документа, реабилитации нацизма, возбуждении ненависти и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Певец Эдуард Шарлот в зале суда вовремя слушания дела об уничтожении официального документа, реабилитации нацизма, возбуждении ненависти и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как писал «Ъ», в конце декабря Самарский областной суд приговорил певца к 5,5 годам в колонии-поселении. Поводом для возбуждения уголовных дел в отношении певца стали его видео, на которых он сжег российский паспорт, исполнил пародию на песню «День Победы» и прибил к дереву изображение патриарха Кирилла.

Обвинение просило для подсудимого семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Сейчас в своей апелляционной жалобе прокуратура просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Апелляционную жалобу на приговор также подала защита артиста. Ее также будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

Андрей Репин