За прошлый год банки реструктурировали кредиты воронежцев на 12 млрд рублей

В 2024 году банки пересмотрели условия по кредитам почти для 40 тыс. жителей Воронежской области на общую сумму 12 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

На потребительские кредиты пришлось 86% от всех реструктуризаций, еще 7% — на ипотеку, 4% — на автокредиты, 3% — на кредитные карты. Активнее всего новые условия кредитных договоров оформляли в четвертом квартале.

Также отмечается, что апробированный в пандемию механизм кредитных каникул стал постоянным. Теперь любой воронежец может предоставить банку документы, подтверждающие, что за последние два месяца его доход снизился как минимум на 30% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, и получить отсрочку на полгода.

В начале апреля сообщалось, что жителям Белгородской области за год реструктуризировали кредиты на 8,3 млрд руб.

Об уменьшении выдачи кредитных карт в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова