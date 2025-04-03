За прошлый год банки реструктурировали кредиты белгородцев на 8,3 млрд рублей

В 2024 году белгородские финорганизации пересмотрели условия 16 тыс. договоров по собственным программам на сумму 8,3 млрд руб. За тот же период еще 2,8 тыс. договоров кредитные учреждения пересмотрели в рамках закона о кредитных каникулах. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Ипотечными каникулами за год воспользовались 127 белгородцев, а для 143 жителей региона кредитные обязательства по ипотечному долгу приостановили полностью.

В большинстве случаев жители региона обращались в банки для изменения условий по потребкредитам, в итоге было скорректировано 10,6 тыс. договоров. Объем задолженности по ним превысил 4 млрд руб. По кредитным картам пересмотрено около 5,5 тыс. договоров на 665 млн руб., автокредитных договоров — 650 почти на 792 тыс. руб. и 1 238 ипотечных договоров на 3,4 млрд руб.

Представители МСП за прошлый год изменили условия 1 100 кредитных договоров более чем на 3 млрд руб.

Напомним, за первое полугодие 2024 года финансовые организации пересмотрели условия 384 кредитов воронежских предпринимателей на 1,2 млрд руб.

Ульяна Ларионова