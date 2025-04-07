За неделю в Черноземье произошло 680 пожаров, пострадали четыре человека

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали 680 пожаров, в результате которых пострадали как минимум четыре человека. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 49 возгораний, из которых девять произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. 28 раз пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 56,2 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 16 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 33 пожара. Два человека пострадали. Подразделения МЧС России семь раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Курской области потушили 144 пожара, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева. Никто не пострадал. Подразделения МЧС России более 200 выезжали на вызовы по тревоге и десятки раз реагировали на случаи горения травы.

В Липецкой области произошло 199 пожаров. Двое человек пострадали, и еще 20 — эвакуировали. Пожарные десять раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали один боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Орловской области зарегистрировано 173 возгорания. Никто не пострадал. Подразделения МЧС России 51 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 82 пожара. Одного человека спасли, погибших и пострадавших не зафиксировано. Подразделения МЧС России отреагировали на 16 дорожных происшествий.

С 24 по 31 марта в Черноземье произошло 754 пожара, в результате которых погибли четыре человека, еще как минимум трое пострадали.

Егор Якимов