Вэнс назвал ЕС вассалом США из-за зависимости в сфере безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал безопасность «слепым пятном» Европы. По его мнению, европейским странам невыгодно быть постоянным вассалом США в вопросах обороны.

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Реальность такова — это грубо сказано, но это правда — вся инфраструктура безопасности Европы на протяжении всей моей жизни субсидировалась Соединенными Штатами Америки»,— сказал вице-президент в интервью UnHerd. По его словам, большинство европейских стран не имеют вооруженных сил, способных обеспечить их оборону. Исключением являются Великобритания, Франция и Польша, подчеркнул Джей Ди Вэнс. Он пояснил, что главы европейских государств вкладывали в оборону крайне недостаточно средств.

При этом господин Вэнс заявил, что большая независимость европейских стран в вопросах безопасности будет выгодна и для США, так как Вашингтон воспринимает Европу своим союзником. «Мы просто хотим, чтобы это был альянс, в котором европейцы будут немного более независимыми. И наши отношения в сфере безопасности и торговли будут отражать это»,— добавил вице-президент.

В марте Еврокомиссия представила Белую книгу по обороне, в которой изложена стратегия по безопасности Европы. Для реализации программы ReArm Europe («Перевооружить Европу») стоимостью €800 млрд предлагается увеличить расходы на оборону на уровне государств ЕС, а также привлечь кредит на €150 млрд, чтобы выдавать средства для укрепления военного потенциала стран блока за счет общих закупок у европейских производителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «На белом глазу».

Елизавета Шмакова