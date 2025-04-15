Житель Ставрополья устроил в теплице наркоплантацию

В Изобильненском округе в отношении 56-летнего местного жителя возбуждены два уголовных дела за организацию наркоплантации. Правоохранители изъяли более 50 кустов конопли с признаками культивации и свыше 560 граммов наркосодержащих растений, сообщается в пресс-службе главка МВД Ставрополья.

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«Подозреваемый обустроил в хозяйственной постройке специальные условия для выращивания: установил освещение, вентиляцию, регулярно поливал и вносил удобрения»,— сообщили в полиции.

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После сбора урожая мужчина сушил растения для личного употребления. В отношении него возбуждены дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение, изготовление и переработка наркотических средств). Впоследствии оба дела будут объединены в одно производство.

Николай Аксенов