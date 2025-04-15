Дума Пятигорска проголосовала за сокращение срока своих полномочий

Дума Пятигорска проголосовала за досрочное прекращение полномочий, перенеся избрание нового, седьмого созыва с 2026 на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Пятигорска Фото: Дума Пятигорска

Изначально мандат шестого созыва истекал в 2026 году, когда жители города должны были выбрать новый состав представительного органа. Однако на сегодняшний день шесть народных избранников по объективным причинам не выполняют свои функции.

В текущем году планировалось организовать довыборы, что привело бы к дополнительным тратам из городского бюджета. Одновременно Государственная Дума РФ в первом чтении утвердила законопроект, запрещающий проведение дополнительных выборов в год, предшествующий основному голосованию.

Николай Аксенов