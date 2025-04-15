Основных сотрудников и работников по совместительству хотят уравнять в правах

Правительство подготовило законопроект, которым расширит права сотрудников, работающих по совместительству. Они смогут получать компенсацию в случае ликвидации организации или сокращения штата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сейчас по закону претендовать на выплаты среднего заработка за второй и третий месяцы (в северных регионах — до шести месяцев) из-за ликвидации предприятия или сокращения штата могут те, у кого есть только основное место работы. Поправки к Трудовому кодексу (ТК) были одобрены комиссией по законопроектной деятельности 14 апреля, сообщают «Ведомости».

Изменения в ТК постановил внести Конституционный суд (КС) в ноябре 2024 года после рассмотрения жалобы Вячеслава Сергеева. Он работал помощником по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в центре соцобслуживания Муезерского района Карелии. Параллельно мужчина подрабатывал электромонтером. В 2021 году господина Сергеева уволили из центра из-за сокращения штата. Ему выплатили только выходное пособие, но отказались компенсировать заработок за второй—шестой месяцы после увольнения, сославшись на наличие подработки. КС признал, что наличие подработки не отменяет потери основного дохода, а значит, и права на компенсацию, и обязал пересмотреть дело мужчины.