АО «Ипатоворайгаз» увеличило выручку в 2024 году до 225 млн рублей

АО «Ипатоворайгаз» (дочернее предприятие «Газпром газораспределение Ставрополь») в 2024 году нарастило выручку на 21%, с 185,8 млн руб. до 225,9 млн руб. Чистая прибыль общества за год снизилась на 52%, с 3 млн руб. до 1,4 млн руб. Это следует из опубликованной годовой бухгалтерской отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Фото: АО «Газпром газораспределение Ставрополь»

Дебиторская задолженность компании увеличилась на 588%, с 6,9 млн руб. до 47,7 млн руб. Кредиторская задолженность общества выросла на 7,7%, с 49,5 млн руб. до 53,3 млн руб. Себестоимость продаж предприятия также показал рост на 28%, с 155,3 млн руб. до 198 млн руб.

АО «Ипатоворайгаз» — дочернее зависимое общество. Общество осуществляет техническое обслуживание газораспределительных сетей, наладку автоматики котельных, разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов, строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования.

Компания обслуживает более 1 414 км газопроводов, 22 777 квартир, 674 коммунально-бытовых и 3 промышленных предприятия. Уровень газификации Ипатовского района — 96,61%, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Ипатоворайгаз» зарегистрировано в 2001 году в Ипатово (Ставропольский край). Основной вид деятельности — распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. Уставный капитал — 16,1 тыс. руб. Управляющая компания — АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Тат Гаспарян