На Ставрополье обновят объекты химпрома при содействии Главгосэкспертизы

Руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов во время визита на Ставрополье пообещал оказать содействие в обновлении объектов химической промышленности и энергетики региона. Модернизация инфраструктуры основных предприятий начнется уже в этом году, сообщает пресс-служба губернатора края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участники переговоров затронули тему строительства новых терминалов аэропортов в Ставрополе и Минеральных Водах.

«Возведение стало возможным благодаря координированной деятельности всех причастных сторон, включая специалистов государственной экспертизы»,— отметил Владимир Владимиров.

Ранее СМИ сообщали о старте в Ставропольском крае масштабной программы по обновлению системы водоснабжения, о чем доложил министр ЖКХ региона Александр Рябикин на заседании Государственной Думы в конце марта.

Николай Аксенов