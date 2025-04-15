В Нарткале завершилось строительство новой школы на 400 мест

В Нарткале завершилось строительство новой школы на 400 учащихся. Здание уже принято в эксплуатацию, специалисты занимаются передачей объекта в региональную собственность, сообщили в администрации главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новое здание имеет три этажа и состоит из пяти блоков. В школе оборудованы актовый и спортивный залы, библиотека и столовая. Для досуга школьников сооружены игровые площадки и футбольное поле с искусственным покрытием.

Власти рассчитывают, что новое учебное заведение поможет решить проблему переполненности образовательных учреждений города.

Это второе современное образовательное учреждение, построенное в Нарткале за последние годы. В 2023 году в районном центре открылась школа на 500 мест.

Николай Аксенов