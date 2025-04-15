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Над Черноземьем за ночь уничтожили 113 беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над Россией 115 беспилотников. Большая часть из них была сбита над Черноземьем — 109 над Курской областью, три — над Воронежской, один — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.

Фото с места массированной атаки БПЛА на Курск ночью 15 апреля

Фото с места массированной атаки БПЛА на Курск ночью 15 апреля

Фото: правительство Курской области

Фото с места массированной атаки БПЛА на Курск ночью 15 апреля

Фото: правительство Курской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что дроны уничтожили в трех районах. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет. С 21:27 14 апреля до 4:53 15 апреля в регионе действовала опасность атаки БПЛА.

Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал, что в результате ночного удара беспилотника последствий не зафиксировано.

Из-за массированной атаки БПЛА на Курск погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали. В городе произошло несколько пожаров, повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили скорой помощи.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова

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