Двоих ижевчан отправили в СИЗО по делу о грабеже отца погибшего участника СВО

Сарапульский райсуд принял решение заключить под стражу двоих ижевчан, обвиняемых в избиении и грабеже отца погибшего участника специальной военной операции (СВО), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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Следствие считает, что 14 апреля фигуранты приехали к потерпевшему в село Колесниково, где незаконно проникли в дом и избили хозяина. Подсудимым было известно, что родственник погибшего участника СВО получил выплаты от государства.

«Поскольку денежных средств в доме не оказалось, грабители якобы в счет долга забрали у потерпевшего строительные инструменты на общую сумму 28,1 тыс. руб.» — указано в сообщении.

Фигурантов задержали. Судебная инстанция избрала обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.