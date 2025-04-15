Ветераны ХМАО получили выплаты к 80-летию Победы

Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) перечислило югорским ветеранам Великой Отечественной войны выплаты к 80-летию Победы, сообщили в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По 80 тыс. руб. получил 261 гражданин — эта сумма была направлена участникам войны, инвалидам и их вдовам, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Еще 404 жителя Югры получили по 55 тыс. руб. — выплата предусмотрена для тех, кто трудился в тылу в военные годы не менее шести месяцев (исключая период работы в зонах оккупации в СССР), а также для обладателей советских орденов и медалей за самоотверженный труд в годы войны. Кроме того, выплаты получили бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Деньги направлены вместе с пенсией за апрель. Они поступили дополнительно к ежегодной праздничной выплате в размере 10 тыс. руб.

Напомним, в феврале губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о региональных единовременных выплатах в размере до 20 тыс. руб. для 39 тыс. жителей к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, а в Свердловской области единовременные выплаты получат более 6,5 тыс. ветеранов.

Ирина Пичурина