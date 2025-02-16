6,5 тыс. свердловских ветеранов ВОВ получат единовременную выплату

Более 6,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны в Свердловской области получат единовременные выплаты в год 80-летия Победы, сообщили в департаменте информационной политики региона. Ранее губернатор Евгений Куйвашев принял решение увеличить ежегодные пособия до 10 и 25 тыс. руб. в зависимости от категории получателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов отметил, что меры поддержки для ветеранов расширяются. По данным департамента, в 2024 году более 5,7 тыс. инвалидов и участников войны, тружеников тыла и бывших узников фашизма получили пособия на проезд.

Также ветераны включены в систему долговременного ухода. С сентября 2023 года проект реализуется в комплексных центрах социального обслуживания населения региона. В текущем году в программу включено более 300 граждан Свердловской области.