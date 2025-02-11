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Тюменские ветераны ВОВ получат до 20 тыс. рублей к 80-летию Победы

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о региональных единовременных выплатах в размере до 20 тыс. руб. для 39 тыс. жителей к 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил информационный центр правительства региона.

Ветераны на праздновании Дня Победы

Ветераны на праздновании Дня Победы

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ветераны на праздновании Дня Победы

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Так, по 20 тыс. руб. получат фронтовики, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда. По 15 тыс. руб. направят награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в военные годы и проработавшим не менее полугода в тылу. Еще по 10 тыс. руб. перечислят родившимся до 31 декабря 1931 года включительно и детям военнослужащих, которые погибли или пропали без вести в годы войны. Кроме того, тем, кто родился до 9 мая 1945 года включительно, выплатят по 3 тыс. руб.

Все выплаты будут перечислены или доставлены вместе с пенсией в апреле-мае.

В январе размер единовременной выплаты для ветеранов в 2025 году был увеличен в Свердловской области к 80-летию победы в Великой Отечественной войне — она составит до 25 тыс. руб.

Ирина Пичурина

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