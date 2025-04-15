В Ярославле расширят Осташинское кладбище

В Ярославле МКУ «Служба городских кладбищ» ищет подрядчика для выполнения работ по планировке и корчеванию на Осташинском кладбище под новые захоронения в секторе 16П. Объявлен соответствующий запрос котировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Общая площадь нового участка под захоронения составит 12,6 тыс. кв.м. Начальная стоимость контракта определена в 1,5 млн руб. Подрядчика планируют выбрать 24 апреля. Работы должны провести в течение месяца с даты заключения контракта.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия сняла часть финансирования со строительства муниципального кладбища в районе деревни Прохоровское. Сейчас ведется его проектирование.

Алла Чижова