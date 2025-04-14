Власти снимут часть финансирования с нового кладбища под Ярославлем

Финансирование строительства муниципального кладбище в районе деревни Прохоровское на 2025-й год уменьшится на 13 млн руб. Соответствующие изменения бюджета отражены в пояснительной записке к проекту решения, внесенному мэрией в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В итоге в бюджете 2025 года на строительство кладбища пока остается 9 млн руб. Эта сумма равна стоимости контракта на проектирование нового кладбища, заключенного с ярославским ООО «Деталь». Проектирование планировали завершить еще в 2024 году, но, как пояснял мэр Ярославля Артем Молчанов, с проектом возникли сложности.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что идея строительства городского кладбища около деревни Прохоровское Ярославского района у властей Ярославля появилась еще в 2022 году. Мэрия получила два земельных участка для строительства кладбища.

Алла Чижова