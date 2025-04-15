14 апреля ярославский МХК «Локо» проиграл в первом матче четвертьфинала Кубка Харламова. «СКА-1946» одержало сухую победу со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХК «Локо» Ярославль Фото: МХК «Локо» Ярославль

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В составе питерской команды отличились Никита Сураев (22-я минута) и Игнат Лутфуллин (51-я).

«Соперник постарше, чуть-чуть мастеровитее. И мы сами только входили в игру, входили в серию. Временами хорошо расставлялись в зоне, были моменты. Однако не всегда удавалось сохранять шайбу, она выходила за синюю, соперник искал эти контратаки. Думаю, мы выиграли и в силовой борьбе, много атаковали, не хватило только реализации моментов. В следующих матчах будем сильнее»,— прокомментировал нападающий «Локо» Леонтий Филевский.

Сегодня, 15 апреля, пройдет второй матч серии. Напомним, что ярославский ХК «Локомотив» также начал выступление в четвертьфинале Кубка Гагарина с поражения. Однако уже во второй игре серии команда одержала победу.

Алла Чижова