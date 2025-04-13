«Локомотив» сравнял счет в серии плей-офф

Ярославский «Локомотив» выиграл во втором матче серии плей-офф. «Железнодорожники» четырежды забили и один раз пропустили в ходе встречи с омским «Авангардом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет был открыт в первые 20 секунд второго периода — отличился нападающий «Локомотива» Максим Березкин. Уже через три минуты шайбу в ворота соперника забросил Максим Шалунов с передачи Александра Радулова. В середине второго отрезка «Авангард» реализовал большинство, забил Владимир Ткачев. Форвард ярославцев Радулов сделал счет 3:1 в пользу «Локомотива» на последних минутах второго периода. В середине третьего игрового отрезка отличился нападающий «Локомотива» Георгий Иванов. 4:1 - итоговый счет в Ярославле.

Счет в серии после игры 13 апреля стал 1:1. Следующий матч состоится в Омске 15 апреля.