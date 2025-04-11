Трамп призвал Россию «начать действовать» для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине «не имеют смысла». По его словам, России необходимо начать действовать для прекращения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«России пора начать действовать. Слишком много людей погибает — тысячи каждую неделю — в этой ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была начаться и которой бы не было, если бы я был президентом!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В марте США предложили установить 30-дневное прекращение огня на Украине, а затем заключить соглашение об окончательном завершении боевых действий. Киев принял это предложение. Владимир Путин обратил внимание на нюансы, которые необходимо учесть, в том числе — избежать рисков перевооружения украинской армии.

По итогам отдельных консультаций США с Россией и Украиной стороны договорились прекратить удары по энергетическим объектам, а в дальнейшем — в Черном море. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Россия не может принимать предложения США по Украине «просто как есть». Дональд Трамп говорил, что, если Россия будет препятствовать прекращению огня на Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть.

Лусине Баласян