Стоимость летнего отдыха в Сочи в 2025 году выросла на 15–20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Средний чек на летние туры в Сочи составляет 110,6 тыс. руб., продолжительность туров в среднем — девять дней.

«В Сочи много пар и небольших семей, которые едут на курорт не только на длительный срок, но и просто на выходные. Средний чек ниже, чем на других крупных курортах Краснодарского края, потому что в Сочи много недорогих отелей. Также на средний чек влияет то, что, в отличие от Анапы, чаще берут не трехразовое питание или "все включено", а туры с завтраками»,— прокомментировали в пресс-службе турооператора.

Директор УК «Десо.Курорт» (компания управляет гостиничным комплексом Grand Cascade, Riders Lodge, комплексом «Философия Гор», «Отелем 28» и отелем «Шале 28», входит в ГК «Десо») Ольга Кирюшина связывает рост цен с общим повышением операционных расходов участников рынка, включая затраты на продукты питания, коммунальные услуги и фонд оплаты труда.

Эксперт отмечает несколько трендов в индустрии гостеприимства Краснодарского края. Во-первых, растет спрос на высококачественные услуги при сохранении разумной ценовой политики. «Гости стали более избирательными и предпочитают отели с хорошим соотношением цена-качество»,— говорит Ольга Кирюшина.

Во-вторых, увеличивается спрос на длительное проживание — от 30 дней и более, что связано с ростом популярности удаленного формата работы.

«В-третьих, растет популярность всесезонного отдыха в горном кластере. Если раньше горы ассоциировались преимущественно с зимними видами спорта, то сейчас активно развивается летний отдых с акцентом на экотуризм, трекинг, велосипедные прогулки. Наконец, мы отмечаем возросший интерес к оздоровительным программам и спа-услугам, что отражает общий тренд на заботу о здоровье и благополучии»,— рассказала Ольга Кирюшина.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», объемы бронирования туров в Краснодарский край на период курортного сезона сократились на 10%. Ключевое влияние на такую динамику оказал спад на 60–65% популярности Анапы. Спрос на летний отдых на побережье Азовского моря вырос на 20%, а в Крыму — на 40%. С начала года Кубани посетили более 2 млн туристов.

Маргарита Синкевич