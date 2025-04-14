В Сочи усилят работу общественного транспорта на Пасху и Радоницу
Общественный транспорт в Сочи будет работать в усиленном режиме 20 и 29 апреля — на Пасху и Радоницу. Решение было принято по поручению главы города Андрея Прошунина, сообает пресс-служба мэрии.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В Лазаревском районе введут дополнительные автобусы от перекрестка улиц Павлова и Изумрудной до верхнего кладбища, а также увеличат число рейсов маршрута №114. В ряде районов продлят работу городских маршрутов до 3:00–5:00 по мск.
До кладбищ можно будет добраться на регулярных и дополнительных маршрутах. До Дагомысского отправляется №2С, 6, 14, 20, до Барановки — №104, а до Хосты — №49. Пересадочные маршруты с картой «Пальма» обойдутся в 40 руб.
Также 20, 27, 28 и 29 апреля транспорт будет ходить по графику буднего дня.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае усилят меры безопасности на Пасху и Радоницу.